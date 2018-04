Bob Dylan déroute encore une foi(s)

Icône d’un genre particulier, adulé pour sa musicalité mais souvent décrié pour ses prises de position, Bob Dylan est un homme à part. Mélange entre concert et prêche, “Trouble No More” revient sur l’aspect religieux de la vie du chanteur.

Entre 1979 et 1981, Bob Dylan, le symbole de la musique folk sort trois albums consécutifs qui rendent hommage à sa foi chrétienne rencontrée. C’est une surprise pour tout le monde, en particulier pour ses fans qui découvrent encore une nouvelle facette de l’artiste. Cela fait déjà une vingtaine d’années qu’il mène sa carrière entre coups d’éclats protestataires qui ont fait son succès et des titres moins bien accueillis car jugés égocentriques et plus personnels. Après avoir été le chef de file de la folk, Dylan semble vouloir être libre de ses mouvements et ne pas correspondre à une étiquette, quitte à décevoir. Au cours de sa carrière d’ailleurs, le chanteur et poète, protégé de Joan Baez, sera souvent pointé du doigt car il n'incarne plus ce qu’il était au début, durcissant notamment son discours social.

Le documentaire “Trouble No More” de Jennifer Lebeau qui fait partie du coffret Bob Dylan, Trouble No More – The Bootleg Series Vol. 13 1979-1981 éclaire sur la période chrétienne du chanteur. Des archives de concerts de l’époque sont entrecoupées d’un prêche d'un prêtre évangéliste joué par l’acteur Michael Shannon. Durant sa tournée de trois années, Bob Dylan apparaît d'ailleurs lui-même comme un prêcheur un peu fou, exalté et rutilant. Encore une fois, il détonne et énerve pour ses prises de position, malgré qu'il continue à faire de la bonne musique. C'est ce paradoxe qui est habilement montré dans le documentaire au format spécial.

Trouble No More est à regarder sur Arte.