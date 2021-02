Bluey, cofondateur du groupe Incognito en solo pour un troisième album

Jean-Paul Maunick, plus connu sous le nom de "Bluey", est une légende dans le milieu du jazz-funk et de l’acid jazz britannique, principalement parce qu’il a pratiquement inventé le genre lorsqu’il a cofondé le groupe Incognito en 1979.

Le guitariste, compositeur, chanteur et producteur a longtemps absorbé les meilleures influences de Stevie Wonder, George Benson, Earth Wind & Fire, Roy Ayers et Boz Scaggs. Il a distillé le tout en un mélange parfait de funk, de néo-soul et de jazz. C’est ce que l’on retrouve dans tous les enregistrements du groupe qu’il a dirigé pendant plus de quatre décennies, ainsi que dans son propre travail en solo.