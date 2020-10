"Blues et féminisme noir", une histoire féministe et politique de la musique noire des années 1920 aux années 1940

Un Jour dans l'histoire - « Ma »Rainey et Bessie Smith : aux prémices du blues et du féminisme... On se penche aujourd’hui sur le livre « Blues et féminsime noir » écrit en 1998 par Angela Davis (parut en français aux Editions Libertalia). Un livre dans lequel Angela Davis met en lumière la musique de deux grandes stars du tout début du blues, Gertrude « Ma » Rainey et Bessie Smith. Deux artistes, noires, indépendantes, ébouriffantes, qui, à travers leurs chansons aux paroles crues, terrestres, prônaient une sexualité féminine libre et assumée, appelaient à l’autonomie des femmes aux lendemains de la période esclavagiste et revendiquaient avec témérité l’égalité de race et de genre. Au micro de Jonathan Remy, Hugues Warin de PointCulture nous parle de cette lecture et de cette histoire.