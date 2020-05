"Blue Note Records : Beyond The Notes" ce vendredi 22 mai à 21h10 sur La Trois

Pas nécessaire d'être un fan de jazz pour être émerveillé par ce film ! Un voyage captivant derrière les coulisses du label pionnier américain, qui donne la parole à quelques-uns des plus grands artistes de jazz des 20ème et 21ème siècles.

Tout particulièrement aujourd’hui, où le racisme et la xénophobie sont omniprésents, il me semble important de raconter cette histoire et de faire connaître aux jeunes générations la musique qui en est née

Le label Blue Note est fondé à New York en 1939 par les immigrés juifs allemands Alfred Lion et Frank Wolff. Les deux hommes se connaissent depuis l’adolescence et partagent la même passion pour le jazz, découvert à Berlin dans les années 20'. Ce qui a séduit la réalisatrice de ce documentaire, Sophie Hubert, c'est la collaboration entre les fondateurs juifs réfugiés d’Allemagne à New York dans les années 30' et les musiciens noirs, et la manière dont ils ont trouvé une expression de liberté ensemble dans le jazz :

Le documentaire "Blue Note Records : Beyond The Notes" explore ce qui caractérise l'emblématique label de jazz américain. À travers des archives rares, des sessions d'enregistrement en cours et des conversations avec des musiciens, le film révèle l'influence de Blue Note sur différentes générations et la vision unique et inspirante du label qui continue d'être vital dans le secteur du jazz. Des archives rares et des entretiens avec des stars de Blue Note comme Herbie Hancock, Wayne Shorter, Norah Jones, Robert Glasper et Ambrose Akinmusire, le film raconte la naissance du Jazz jusqu’au Hip-Hop.

Aujourd’hui, Blue Note propose un mélange de genres, avec toujours un accent porté sur le jazz. Don Was en est le président depuis 2012. Blue Note appartient désormais au groupe Capitol/Universal. Don Was, connu en tant que musicien et comme producteur notamment des Rolling Stones, poursuit la tradition du label dans un esprit de découverte.