"Blue Note Records : Beyond The Notes" à revoir sur Auvio

Le label Blue Note est fondé à New York en 1939 par les immigrés juifs allemands Alfred Lion et Frank Wolff. Les deux hommes se connaissent depuis l’adolescence et partagent la même passion pour le jazz, découvert à Berlin dans les années 20'. Ce qui a séduit la réalisatrice de ce documentaire, Sophie Hubert, c’est la collaboration entre les fondateurs juifs réfugiés d’Allemagne à New York dans les années 30' et les musiciens noirs, et la manière dont ils ont trouvé une expression de liberté ensemble dans le jazz :