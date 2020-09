Blanche force les portes de l'AB qui rouvre après 170 jours de silence

Après bientôt 6 mois de fermeture, 170 jours exactement, les salles de l’AB résonneront à nouveau des sons des musiques d’aujourd’hui et reprendront leur odeur de bière, de plaisir et de transpiration. C’est l’AB qui le dit.

Pour rester dans la norme de 400 personnes, l’AB propose désormais des shows intimes et des concerts "bulles" . Les premiers se dérouleront au Club et les concerts "bulles" dans la grande salle de l’AB Théâtre. Les modalités exactes de sécurité seront envoyées par mail aux possesseurs de billet.

3 ans après avoir figuré 4e au concours Eurovision avec "City Lights", Blanche affirme plus que jamais sa voix singulière et son univers très personnel. Avec Empire, en écoute intégrale ici, Blanche vise une carrière internationale. Si son site indique "no upcoming shows", gageons qu'une tournée post-covid nous permettra de voir Blanche sur d'autres scènes très bientôt.

Une nuée de concerts "bulles" au programme de l'AB

A l'affiche, il y aura notamment, An Pierlé (x2), High Hi, Mintzkov, Marble Sounds, School Is Cool, Liesa Van der Aa, Razen & Kaboom Karavan, Brihang, Morgan + MEYY, sans oublier les Coca-Cola Sessions de The Radar Station, Ozark Henry & Admiral Freebee. L'AB Club rouvrira en toute intimité le 24 septembre avec David Edren & Miaux.