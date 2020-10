Black Pumas, une fusion contemporaine qui a tout pour plaire à un large public

Influencé par Curtis Mayfield, Al Green ou encore Sam Cooke, Eric Burton maîtrise toutes les nuances des grandes voix de la soul. Quesada a vite compris le potentiel de Burton comme chanteur et lui a composé des morceaux sur mesure. Ensemble, ils sont parvenus à réinventer une soul vintage mélancolique et sensuelle aux accents psychédéliques. Rapidement, le duo s’est trouvé un nom, les Black Pumas, inspiré par la fascination de Quesada pour les jaguars et un jeu de mots sur les Black Panthers. Le moment de vérité créative s’est passé ensuite sur scène, lorsqu’ils ont débuté leur premier concert dans un club d’Austin au Texas.

Un côté rugueux façon Stax et le groove de la Motown

Leur sonorité n’est pas sans rappeler les productions Daptone auquel on ajouterait des cordes à la manière du Philadelphia Sound, un côté rugueux façon Stax et le groove de la Motown pour le rendre encore plus chaud. Sorti en 2019, le premier disque des Black Pumas a été un impressionnant coup d’essai. L’album vient de ressortir dans une version élargie avec des morceaux inédits et des versions enregistrées en concert. L’occasion de nous engouffrer dans la tanière des Black Pumas.

Eric Burton et Adrian Quesada étaient les invités de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.