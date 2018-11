Billie Eilish sort son nouveau single "Come out and play"

La star montante de la pop alternative vient de dévoiler le morceau "Come out and play", à écouter sur Deezer.

"Come out and play" fait suite à son tout premier EP "Don't Smile at me" sorti en septembre 2017. Le NME rapporte que le jeune fille âgée de 16 ans dévoilera son tout premier album l'année prochaine.

Actuellement en tournée aux Etats-Unis, Billie Eilish passera aussi par l'Australie et la Nouvelle-Zélande en janvier 2019. Elle se produira à travers l'Europe (à guichet fermé), avec une première date à Berlin le 11 février, et le 18 à Paris à la Cigale.

"Come out and play" met en musique la dernière publicité d'Apple :