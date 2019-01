Billie Eilish dévoile "When I was Older" inspiré par le film "ROMA" d'Alfonso Cuarón

La jeune star montante de la pop Billie Eilish vient de partager un tout nouveau morceau, inspiré par "ROMA" d'Alfonso Cuarón, récompensé lors de la dernière édition des Goldens Globes.

Sorti en décembre dernier sur la plateforme de streaming Netflix, le film du réalisateur Alfonso Cuarón dresse le portrait d'une employée de maison dans le Mexique des années 1970. "ROMA" a été récompensé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère et dans celle du meilleur réalisateur aux derniers Golden Globes.

"When I was Older" fait suite aux titres "When the party's over" et "Come out and play" sortis l'année dernière par l'artiste américaine Billie Eilish.

Découvrez ce tout nouveau morceau :