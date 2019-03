Billie Eilish dévoile son dernier clip animé signé Takashi Murakami

La chanteuse et compositrice américaine a travaillé avec l'artiste japonais Takashi Murakami pour réaliser le clip d'inspiration manga "You Should See Me In A Crown". L'artiste avait précédemment collaboré avec Kanye West et Kid Cudi pour réaliser la pochette de "Kids See Ghosts".

En amont de la sortie de son tout premier album, prévu pour le 29 mars, Billie Eilish a dévoilé le clip de "You Should See Me In A Crown" sur Apple Music. On découvre le personnage signature de la chanteuse, BLOHSH, qui se transforme en créature terrifiante, mi-araignée, mi-squelette.

La vidéo intègre aussi les fleurs colorées distinctives de l'oeuvre de l'artiste japonais. Dans un communiqué, Murakami a expliqué le processus créatif qui lui aura pris huit mois. "Nous avons réalisé la production du clip au pas de course avec mon équipe d'animation en luttant pour mener à bien la vision de Billie de manière inédite", a ajouté l'artiste.

"You Should See Me In A Crown" fait suite aux titres "Bury A Friend" et "Wish You Were Gay". Les trois morceaux figureront sur le prochain LP de la chanteuse, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Elle avait précédemment sorti un EP, intitulé "Don't Smile At Me" en 2017.

Billie Eilish a par ailleurs prévu de partir en tournée pour assurer la promotion de cet opus dans la foulée du festival de Coachella en avril prochain.