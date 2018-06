Le groupe vient de partager un nouveau morceau à retrouver sur son dernier album "High As Hope" attendu pour le 29 juin.

Pitchfork rapporte que le morceau aurait été écrit par Jamie XX.

"Big God" fait suite aux singles "Hunger" et "Sky Full of Song".

Le dernier opus de Florence and the Machine "How Big, How Blue, How Beautiful" est sorti en 2015.