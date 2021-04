Bertrand Burgalat serait-il L'Homme idéal ?

Depuis 26 ans déjà Bertrand Burgalat nous fait danser sur les rythmes de son label Tricatel. Dans la famille Tricatel on retrouve les rythmes chaloupés d'April March, Valérie Lemercier et Catastrophe mais aussi Michel Houellebecq et Ingrid Caven... Mais c'est le maître des lieux lui-même qu'on préfère, avec ses chansons de comédie musicale qu'aurait aimé Jacques Demy. Des morceaux baignant dans une bonne humeur exacerbée, empreinte aussi de désespoir et d’une joyeuse mélancolie dans les arrangements.

C'est encore le cas avec son nouveau single, L'homme Idéal qui annonce son prochain album "Rêve capital" qui sortira en juin. L'homme idéal, sur un texte de Laurent Chalumeau, un morceau léger pour un été qu'on espère en toute liberté, et qui évoque en creux la masculinité d'aujourd'hui.