Ben Mazué au Bota : l’éclosion d’un tout grand !

Tendre, drôle, poétique et totalement inattendu, "La princesse et le dictateur", son stand up musical, a complètement séduit l’Orangerie ce jeudi soir. Il sera de retour au W:halll à Bruxelles le 8 novembre prochain. A ne pas manquer ! C’est peu d’écrire que nous attendions de pied ferme ce rendez-vous ! Découvrir enfin sur scène l’univers de Ben Mazué, ce charmant médecin de formation qui nous plaît décidément beaucoup depuis quelques années maintenant.

Il débarque en 2011 avec un premier album faisant rimer énergie et poésie entre rap, slam et chanson, contenant notamment "C’est léger", magnifique duo intime et ouaté avec Pauline Croze. Trois ans plus tard, il sort "33 ans" un brillant disque concept qui propose quelques instantanés à des moments charnières de l’existence. On craque alors définitivement pour sa plume délicate, son œil complice du quotidien qui sonne terriblement juste. Une tendresse intrinsèque qu’il finira par assumer totalement avec son dernier disque "La femme idéale" sur lequel il assume un tournant vers la chanson française plus classique, comme il nous l’expliquait lors de sa sortie.