Ben Harper et Charlie Musselwhite : blues brothers !

Maitres de la guitare et de l’harmonica, les deux compères sont venus présenter "No mercy in this land", leur deuxième album en duo, sorti il y a quelques jours, dans une salle de la Madeleine pleine à craquer pour deux soirs. On le suivrait partout ce sacré Ben ! En version rock avec ses Innocents Criminals ou Relentless 7, en voyage gospel avec les Blind Boys of Alabama, ou, bien sûr, pour une soirée acoustique en solo comme cette extra ordinaire soirée du 1er mai 2014 au Cirque Royal, gravée à jamais au panthéon de nos plus beaux concerts !

Sa variété de jeu et sa voix qui allie à merveille la puissance et la caresse, s’adaptent à tellement de styles qu’il peut s’aventurer dans de nombreux chemins. Et celui qu’il trace depuis quelques années avec l’harmoniciste Charlie Musselwhite mérite plus qu’un détour. Ancien musicien de Muddy Waters ou encore John Lee Hooker dans les années 60, ce monument de l’harmonica a ensuite travaillé avec des gens comme Bonnie Raitt ou Tom Waits, entre autres. C’est en 2004 qu’il entame sa collaboration avec Ben Harper en l’invitant à participer à son album "Sanctuary", album sur lequel on retrouve aussi les Blind Boys of Alabama qui sortiront la même année "There will be a light", un album enregistré avec… Ben Harper ! Viendront ensuite deux disques en duo : "Get up !" en 2015 et, donc, "No mercy in this land" qu’ils présentaient ce week-end à La Madeleine.