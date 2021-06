Belgofolies : 7 soirées de concert à Spa pour remplacer l’édition 2021 des Francofolies

Les organisateurs ont souhaité étaler cet événement remodelé sur sept jours , plutôt que quatre, et promettent qu’aucun artiste ne sera laissé sur le carreau : "Certains artistes de l’an dernier ont été reprogrammés cette année et d’autres le seront en 2022", ont-ils indiqué. L’affiche est présentée comme ambitieuse et met à l’honneur les artistes belges.

Delta et Plastic Bertrand sont ainsi au programme de la première soirée. Ce dernier présentera un électro-set, son nouvel album et une réécriture de ses anciens morceaux. Les deux seront accompagnés d’Antoine Armedan.

Le 20 juillet, Glauque se présentera dans une formule particulière avec un piano à queue aux côtés de Pierres, Eddy Ape et de Célénasophia. Suarez et Saule se produiront le mercredi 21 juillet "à côté de deux pépites que sont Doria D. et Elia Rose".

Le jeudi, Loïc Nottet sera entouré par Aprile, Charles et Alex Luca. Typh Barrow s’affichera seule au piano le vendredi 23 juillet, avec Lemon Straw, Lisza et Winter Woods. Ykons est prévu le samedi 24, avec Blanche, Olive et Leo Fifty Five.

Le dimanche, le public pourra voir se produire le groupe Hooverphonic, qui avance sa tournée pour être présent à Spa, avec Sharko, Ozya et Antoine Hénaut.

La soirée du 19 juillet débutera à 17 heures, tandis que les six autres commenceront plus tard, à 18 heures. Les concerts se termineront aux alentours de 23h00. Les spectateurs seront assis, masqués et devront respecter une bulle sociale de quatre personnes.

Les tickets seront en vente dès lundi sur le site internet belgo.francofolies.be. Il n’y aura pas de billetterie sur place.