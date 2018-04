Belgian World Music Network : l'union belge

Les musiques du monde peinent à se faire entendre dans le paysage culturel belge. Pour faire bouger les lignes, tous les professionnels du secteur (musiciens, producteurs, journalistes, managers, programmateurs, bookeurs) mais également toute personne sensible au genre et ayant envie de s’impliquer, sont invités à se réunir le 22 mai prochain dans les locaux de Muziekpublique à Bruxelles. Le Belgian World Music Network est à l’initiative.

Ce réseau, fondé en 2012 par quelques acteurs flamands, s’est ouvert au monde francophone et s’organise désormais en ASBL, dans l’envie de sortir d’une niche exclusive. Ses membres se sont mis d’accord sur une définition de la musique du monde : toute musique ancrée ou liée à la tradition. Ce qui laisse de la marge. Une pluralité qui entraîne, presque de facto, certaines caractéristiques d’ouverture, de tolérance, ainsi qu’une meilleure représentation de notre société multiculturelle : des valeurs communes qui soudent les membres du réseau. Le Belgian World Music Network souhaite grâce ce rassemblement désormais annuel agiter le bocal, provoquer des rencontres, voire des collaborations, encourager la production de musique locale et aussi se positionner par rapport aux pouvoirs subsidiants ou sensibiliser les acteurs culturels (les responsables des Centres Culturels sont invités), bref, créer la trame d’une toile professionnelle capable de capter l’attention, dont celle des médias. La couverture médiatique des musiques du monde, si diverses, est paradoxalement assez peu diversifiée relève Stan Bourgignon, de l’asbl Chouette faisant partie de la nouvelle structure. Au programme de la rencontre de mai : conférences, débats, concerts. Et bilinguisme.