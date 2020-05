"Bel Jazz Fest" une grande fête du jazz réunissant les principaux festivals du pays les 29 et 30 mai 2020 à Flagey

La crise actuelle a frappé très durement les musiciens de jazz et les autres artistes. Heureusement, la scène jazz belge est dynamique, résistante et solidaire. Le "Bel Jazz Fest" en est la preuve. Grâce à ce festival en ligne, les programmateurs de 11 grands festivals vont présenter un superbe échantillon de cette scène belge.

Le jazz belge est vivant !

Les festivals de jazz BRAND! Mechelen, Brosella, Brussels Jazz Festival, Brussels Jazz Weekend, Mithra Jazz à Liège, Gaume Jazz Festival, Gent Jazz, Jazz Brugge, Jazz Middelheim, Leuven Jazz et Tournai Jazz Festival avec le soutien de Stilletto PRoductions, JazzLab et VI.BE, envoient un signal fort :

Le jazz belge est vivant et a besoin de votre soutien. Nous attendons tous avec impatience de pouvoir retrouver les "vraies" expériences live, mais voici une occasion de soutenir les musiciens (ainsi que les techniciens, les fournisseurs,...) en attendant ce retour.

Les organisateurs du Bel Jazz Fest présentent un programme riche et varié: De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Jean-Paul Estiévenart Quartet, Bram De Looze, Compro Oro, Esinam, DJ AliA, Tuur Florizoone, schntzl, Mâäk Quintet, Antoine Pierre Urbex Electric, Kurt Van Herck Trio, The Brums, Manuel Hermia Trio, Anneleen Boehme, Eve Beuvens, Casimir Liberski Trio, Lubiana, Commander Spoon, Karen Willems, Glass Museum, Nabou et Bert Cools.

Les deux soirs, les concerts commenceront à 18h00. Depuis six endroits différents du bâtiment Flagey (dans le respect des mesures de précaution sanitaires), tous dotés d'une acoustique impeccable, les concerts - qui se chevauchent parfois - seront diffusés en streaming en haute qualité audio et image.. Certains concerts seront préenregistrés. Les visiteurs pourront passer d'une scène à l'autre et discuter avec d'autres spectateurs. Les détenteurs de billets ne manqueront rien, car le contenu (toutes les représentations !) sera disponible pendant une semaine après le festival.

Les organisateurs ont l'intention de maintenir cette plateforme active après le festival, afin de promouvoir notre scène jazz diversifiée au niveau national et international.

Rendez-vous les 29 & 30 mai 2020 de 18h00 à 00h00. Pour plus d'infos et tickets > www.jazz.be. Prix du billet en vente à partir de ce mercredi 20 mai à 10h : 15 € (deux jours, 24 concerts, valable une semaine).