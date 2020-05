"Bel Jazz Fest" plus de 3.000 tickets vendus auprès de visiteurs venant de toute l’Europe

2 jours, 2 diffusions en direct, 24 concerts dans une atmosphère quasi de recueillement, 6 endroits différents à Flagey et plus de 3 000 tickets vendus auprès de visiteurs venant de toute l’Europe : c'était le Bel Jazz Fest !

Ces 3.000 visiteurs ont soutenu la scène et donné un signal important: le monde du jazz belge vit, est dynamique, résilient et solidaire. Le festival a réuni les organisateurs et les musiciens des deux côtés de la frontière linguistique :

Un esprit que nous voulons perpétuer même après la crise

"Nous avons eu quelques difficultés techniques, mais nous sommes satisfaits du résultat. En très peu de temps, nous avons pu réunir autant de partenaires différents des deux parties du pays, les musiciens étaient très heureux de pouvoir jouer et nous avons pu apporter la musique aux spectateurs. Nous espérons tous que les concerts en ‘live’ seront vite de retour", se réjouit Danny Theuwis du Leuven Jazz Festival et porte-parole du Bel Jazz Fest.