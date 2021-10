Béesau incarne le renouveau de la trompette. Découvrez son premier album "Coco Charnelle Part I"

Ceci est une invitation à découvrir le premier projet solo du trompettiste français Béesau : "Coco Charnelle Part I". Entre ses mains la trompette reprend un souffle de modernité. L’artiste est tombé en amour pour cet instrument d’un autre temps et il a décidé de se le réapproprier…

Le trompettiste Béesau n’en fait qu’à sa tête et ça lui réussit. Depuis tout petit, dans les différentes écoles de musique et académies par lesquelles il est passé (et même au conservatoire !), on lui répète qu’il n’est pas assez bon, pas assez docile et trop rêveur. "A un moment, j’ai même arrêté la trompette tellement je ne me retrouvais pas dans la manière dont on me présentait cet instrument. J’ai été dégoûté du jazz alors que c’est ma musique de prédilection! J’avais l’impression que ce que je voulais faire n’était pas possible en France" nous confie le musicien.

A 28 ans, Béesau présente la première partie de son album "Coco Charnelle Part I" et il prouve ainsi qu’il a eu raison de croire en ses rêves et en ses idées. "J’avais simplement envie de faire de la musique de mon temps. J’avais envie que mes copains puissent venir me voir jouer et apprécier mes compositions." La trompette de Béesau swing, elle est jazzy aussi et puis parfois on se surprend à la trouver en train de flirter avec du rap ou du hip-hop et on aime ça. "C’est directement inspiré et influencé par toute la musique que j’ai écoutée en grandissant. Je voulais faire quelque chose de différent sans pour autant imiter les Américains."

Je reçois des messages de jeunes qui sont au conservatoire et qui me disent qu’ils sont inspirés par la musique que je fais… Ça me fait trop plaisir, surtout quand je repense à tous ces profs qui m’ont dit que je n’y arriverai jamais.

La trompette a quelque chose de sexy et de sensuel quand elle passe entre les mains de Béesau. Ce n’est pas pour rien que cet album se nomme "Coco Charnelle". "Ce côté romantique et sentimental fait effectivement partie de moi. Je viens d’avoir 28 ans et toute ma vie j’ai toujours été en couple… Jusqu’à janvier dernier ! A chaque fois, j’ai foncé tête baissée de relation en relation, à mes risques et périls. Même quand ça n’allait plus, j’ai toujours essayé de sauver les choses alors qu’il n’y a pas forcément besoin. Parfois il faut juste laisser partir. Je me suis retrouvé enfermé dans des relations dans lesquelles je n’avais plus envie d’être et j’ai fini souvent très malheureux avec des personnes qui ne m’aimaient pas réellement. Depuis janvier, j’ai pris le temps d’analyser tout ça, d’y réfléchir beaucoup et ça m’a aidé à comprendre et à assumer cette partie de moi : je suis un grand romantique et un amoureux des beaux sentiments. Avec du recul, je crois que c’est essentiellement ce que je raconte dans cet album."