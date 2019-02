Bebe Rexha tease la vidéo de son prochain single "Last Hurrah"

La musicienne américaine dévoilera aujourd'hui, jeudi 21 février, le clip de son single "Last Hurrah".

Bebe Rexha a publié sur son compte Twitter une courte vidéo de 10 secondes, pour annoncer la sortie du clip de "Last Hurrah". Dans cet extrait, on peut voir l'artiste avec deux ailes d'ange, dans une cadre enflammé, léchant la flamme d'un briquet ou alors googliser des questions cruciales comme "how to slay".

L'an dernier, la jeune femme s'était invitée sur un morceau de David Guetta avec J Balvin "Say My Name". En mai, elle était aussi de la partie sur "Girls" de Rita Ora où figuraient également Cardi B et Charli XCX.

Récemment, Bebe Rexha a fait parler d'elle en s'attaquant, via les réseaux sociaux, aux designers refusant de la vêtir pour la cérémonie des Grammys car elle était "trop grosse".