"Beauty First" le nouvel album de Phil Abraham, entre originalité et tradition

Il a opté pour la liberté totale en produisant lui-même son dernier album. Trente ans après avoir enregistré "At The Sugar Village", le tromboniste belge Phil Abraham est de retour avec "Beauty First".

Du Dixieland à Blue Note

Phil Abraham a participé à plus de soixante albums dont onze avec ses propres formations. On le retrouve sur ce dernier avec un phrasé qui lui est propre et qui a évolué, mûri, au fil des années et des productions, axant désormais son travail plutôt sur une exploration du son que sur un étalage technique de son instrument. Un travail du son à découvrir notamment dans le titre "Faut Voir" qui clôture l’album. Une exploration sonore, signe de maturité pour Phil Abraham, un musicien qui a travaillé avec un panel varié d’artistes, de Charles Aznavour à Lucky Peterson en passant par Michel Petrucciani, Clark Terry, Toots Thielemans, Art Farmer, Michel Herr, Paolo Fresu, William Sheller… et qui a joué de nombreux styles de jazz dont le Dixieland, il n’avait que 18 ans. Une influence New Orleans bien présente dans le titre "New Orleans Comphilation" mais aussi une influence de la note bleue dans "Esquisse".

Pour la sortie de son dernier album "Beauty First", Phil Abraham était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.