Bad Bunny, Doja Cat et Olivia Rodrigo en tête du streaming musical

A l’approche des fêtes de fin d’année, les plateformes de streaming font le bilan d’une année particulièrement mouvementée pour l’industrie musicale. Mais certains artistes comme Olivia Rodrigo, Doja Cat et le boys band BTS ont réussi à tirer leur épingle du jeu, selon une nouvelle étude américaine.

2 images Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook du groupe de K-Pop BTS sont vus lors d’une interview au 'Today' Show le 21 février 2020 à New York. © 2020 Bauer-Griffin

La Digital Media Association (DIMA) a établi plusieurs classements des artistes, albums et chansons les plus populaires ces douze derniers mois sur des plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music, Amazon Music et YouTube. L’organisme a constaté que l’engouement pour le 4ème art est plus fort que jamais. Les mélomanes se sont particulièrement tournés vers le streaming pour maintenir un lien avec les artistes qu’ils aiment. On retrouve parmi eux des musiciens établis comme Taylor Swift, BTS, Drake et Justin Bieber. Ils figurent tous dans le top 5 des artistes les plus populaires sur Spotify cette année, derrière… Bad Bunny. L’artiste portoricain n’a sorti aucun album durant les douze derniers mois, mais a offert une flopée de singles à ses fans dont "Yonaguni" et "Lo Siento BB". Bad Bunny n’est pas le seul reggaetonero à être particulièrement apprécié sur Spotify et consorts. Selon DIMA, les artistes appartenant à ce genre ont gagné de nombreuses places dans les classements de fin d’année, "profitant de la capacité des plateformes de streaming à favoriser la découverte et l’explosion de la popularité de la musique latine". Même son de cloche pour les musiciens estampillés rap et hip-hop.

À LIRE AUSSI "Lover", nouvel album de Taylor Swift entre engagement et ode à l'amour

La revanche des petits jeunes

L’association américaine a également constaté un véritable intérêt pour des artistes émergents comme Olivia Rodrigo, The Kid Laroi et Moneybagg Yo. La pop star de 18 ans a connu un succès fulgurant avec son premier album "Sour", et plus particulièrement le single "driver’s licence". Ce morceau figure dans le classement des morceaux les plus populaires sur Apple Music, Amazon Music, Spotify et YouTube. Kid Laroi a connu un succès similaire avec "Stay", créé en collaboration avec Justin Bieber. Le single a passé sept semaines non consécutives au sommet des classements radio aux États-Unis, après avoir fait l’objet d’un challenge de danse sur TikTok. Il apparaît dans le top 5 d’Amazon Music et de Spotify.