"Back in the U.S.S.R." reçoit un nouveau clip pour le 50ème anniversaire de l'Album blanc des Beatles

Un nouveau clip de la chanson "Back in the U.S.S.R." sort à l'occasion de la sortie d'une édition anniversaire du célèbre Album blanc des Beatles. Ce dernier fête ses 50 ans en ce mois de novembre. Dans ce clip se succèdent rapidement diverses images du groupe, notamment sur la place rouge à Moscou, tandis que des extraits du texte de la chanson apparaissent à l'écran.

"The White Album" est le neuvième album studio des Beatles. Sorti le 22 novembre 1968, il contient des titres mythiques tels que "Helter Skelter" et "While My Guitar Gently Weeps".

Annoncée en septembre, la réédition de cet album sera disponible ce 9 novembre. L'enregistrement sera inclus dans plusieurs packs, notamment un coffret de 7 CD (120€) et un quatuor de vinyles (79€).