Avishai Cohen, un trompettiste fascinant, charismatique et très attachant

Les textures de l’électronique, de la musique d’ambiance et parfois psychédélique font partie du mélange, tout comme les grooves et les beats du rock, de la pop, du trip-hop et bien d’autres. Une autre caractéristique du son du groupe est aussi la section rythmique renforcée avec deux batteurs : Aviv Cohen et Ziv Ravitz. La formation est complétée par Uzi Ramirez à la guitare et Yonatan Albalak à la basse. Une approche ouverte des reprises de Massive Attack à Beethoven fait également partie intégrante de la vision de "Big Vicious". L’album a été enregistré dans le sud de la France en août 2019 et produit par Manfred Eicher, le fondateur et producteur du label ECM.

Avishai Cohen était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.