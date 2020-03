Avec "The Movement Revisited" le bassiste Christian McBride signe un album concept inspirant

Un album autour de quatre icônes, quatre figures clés du droit civique, tel est le concept du dernier album du bassiste Christian McBride. Une suite en cinq parties, éclairante et inspirante sur les acteurs et les objectifs du Mouvement pour les Droits Civiques aux Etats-Unis.

Avec 300 enregistrements en tant que sideman, 11 en tant que leader, Christian McBride, bassiste à la base, peut également compter sur une sérieuse expérience en tant que compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, parolier, pour mener à bien son projet. Il a joué avec les plus grands : James Brown, Pat Metheny, Chick Corea, Wynton Marsalis, Sting, The Roots, Bruce Hornsby, Paul McCartney... Une connaissance du métier mise à profit auprès des acteurs de cet album : un groupe de 18 musiciens, un choeur et des narrateurs. Un concept original pour mettre en avant les actions et les paroles du pasteur Martin Luther King Jr., De Malcolm X, Rosa Parks et le boxeur Mohamed Ali, dont les textes sont lus par des poètes, écrivains et acteurs. Un cinquième mouvement clôture l’album et salue l'élection de Barack Obama comme le premier président afro-américain des États-Unis en 2008. Enregistré en 2013, "The Movement Revisited, A Musical Portrait Of Four Icons" est un projet fort et unique, mêlant gospel, blues, jazz, et dont la sortie est prévue au mois de juillet 2020.