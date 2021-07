Avec son album "Tide", le saxophoniste Thomas Champagne se débarrasse du superflu

Pour cela, il peut compter sur ses amis Guillaume Vierset à la guitare, Ruben Lamon à la contrebasse, Alain Deval à la batterie et, surtout, de son invité, le trompettiste newyorkais Adam O’Farrill, qui n’est sans doute pas pour rien dans cette démarche. Thomas et Adam se sont rencontrés à New York où le saxophoniste a vu plusieurs fois l’américain jouer sur scène. Sans en savoir beaucoup plus, Thomas a ensuite invité, au feeling, Adam en Belgique pour une série de concerts et un hypothétique enregistrement. Un quitte ou double, en quelque sorte. Mais l’alchimie a fonctionné dès les premières notes. Les concerts ont rapidement enrichi le dialogue et l’album a bien vu le jour. Comme une évidence.

Un album enregistré en 7 jours Tout au long de ces 38 minutes de l'album "Tide", la pulse et le flow sont présents. La rythmique est nerveuse, affûtée et toujours sur le fil, mais elle est également capable d’installer un climat plus intime. Le son de la trompette d'Adam O’Farrill est à la fois direct, clair et vif, mais aussi souple et voluptueux. Cette générosité donne l’occasion à Thomas Champagne de s’amuser sans contrainte, de gambader, d’éclabousser à son tour tout le monde. Cela permet à Guillaume Vierset de se jeter aussi, corps et âme, dans le bain. Le guitariste peut lâcher ses riffs rock, déployer son phrasé bluesy ou étendre quelques tapis folk.

Des mélanges malins, brûlants et élégants

Dans cet album, tout est question de confiance et d'équilibre entre harmonies et mélodies, entre éclats de rire et murmures, entre risques et recherches. L'alchimie opère et l'intuition se libère notamment dans le morceau "Muse".

L’amusement est au centre de ce disque. Le plaisir des échanges malins, tantôt brûlants, tantôt élégants, tantôt spirituels, est évident. Une famille de musiciens Adam O’Farrill est né et a grandi à Brooklyn (NY) dans une famille de musiciens. Son grand-père est le légendaire compositeur et arrangeur Afro-Cubain Chico O’Farrill, multiple récompensé des Grammy Awards, et son père est le pianiste/compositeur Arturo O’Farrill.

A 25 ans, Adam O'Farrill est une des figures de proues de la trompette dans la Grosse Pomme. Son album "Stranger Days" sorti en 2016 a été acclamé par la critique.

C’est un jeune musicien créatif et à l’écoute des autres, un immense talent déjà très courtisé par les grands noms américains. Il a joué avec Vijay Iyer, Mulatu Astatke, Mary Halvorson, Steve Lehman, Christian McBride, Jason Lindner, Samora Pinderhughes, Onyx Collective… Thomas Champagne était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.