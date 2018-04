Avec Shaggy, Sting fait main basse sur la Jamaïque

"La vérité c'est qu'il n'y a pas de pureté en musique. Tout n'est qu'hybride" : la star britannique Sting, dont le rock doit tant au reggae, fait tandem avec le roi du dancehall Shaggy sur "44/876", un album pop aux volutes de Jamaïque.

C'est à New York, où plus de 170 langues sont parlées et où tous les deux vivent depuis plusieurs années, que l'Anglais et le Jamaïcain ont enregistré cet opus à paraître vendredi.

"44/876", qui correspond aux indicatifs téléphoniques de leurs pays d'origine, "est le fruit d'un heureux accident, comme souvent en musique", assure Sting à l'AFP.

"Il y a deux ans, on m'a fait écouter une démo de Shaggy qui allait devenir notre premier single, +Don't Make me Wait+. J'aimais beaucoup. Alors je suis allé à sa rencontre pour lui dire que j'aimerais bien chanter dessus. Et il a accepté...", raconte l'ex-leader du groupe The Police, à qui on ôterait allègrement une dizaine d'unités à ses 66 ans.

Finalement, ce sont douze titres qui seront mis en boîte. "Le fruit d'improvisations au cours desquelles on s'est bien amusé", complète Shaggy, 49 ans, dont la voix de baryton ramène à ses tubes des années 90 "Boombastic", "Hey Sexy Lady".

Parmi les chansons notables de leur album, figure "Crooked Tree" dans laquelle Sting incarne un criminel et Shaggy... un juge. "Je dois reconnaître que ça m'a sorti de ma zone de confort ! Je me suis quand même demandé comment j'allais dire ces phrases solennelles et graves tout en restant cool", rit ce dernier.

Dans "Dreaming in the USA", le duo loue les valeurs de l'Amérique.

"Nous sommes tous les deux des immigrés. La raison pour laquelle nous vivons là-bas c'est qu'on aime ses films, sa musique, sa culture, ce vent de liberté qui y soufflait. C'est une déclaration d'amour à un pays qui a encore de la grandeur", plaide Sting.