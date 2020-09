Avec "Secrecy", le pianiste Diederik Wissels, explore la fragilité de l'instant

Le pianiste néerlandais Diederik Wissels s’associe à la chanteuse germano-portugaise Ana Rocha et présente "Secrecy", un 16 titres entièrement composés par le duo. Une musique qui défie les genres, s’équilibre sur la fine ligne entre jazz, folk et classique en se jouant des frontières du silence.

Après avoir longtemps collaboré avec David Linx , le pianiste Diederik Wissels nous invite à découvrir son nouveau projet qui lui permet de découvrir et proposer de nouveaux horizons sonores. Pour enregistrer son nouvel album, il s’est inspiré du son et des compositions de la chanteuse arménienne Areni Agbabian. Nouvelle venue sur le label ECM, elle propose "Bloom", un album sorti en 2019 et qui propose Une musique clairsemée où la voix, le piano et les subtiles percussions de Nicolas Stocker s'obscurcissent continuellement dans le silence.

© Igloo

Le calme intérieur pour développer l'écoute

L’album "Secrecy" alterne pièces très vocales et pièces librement improvisées et instrumentales (qui sont également chantées). La musique, parfois douce comme un murmure, parfois tranchante et claire comme un rasoir, suit les histoires racontées par les mélodies du piano, les paroles et la voix d’Ana Rocha. Ana Milena da Rocha Gaspar, également connue sous le nom d’Ana Rocha ou simplement ANA, est une chanteuse, compositrice et parolière germano-portugaise. Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles en chant jazz et de la Freie Universität de Berlin.

Naviguant avec élégance entre retenue et ouverture, chaque morceau offre des nuances différentes. Le percussionniste Helge Andreas Norbakken rejoint le duo et offre un son unique, il donne vie à chaque morceau, que ce soit en créant une scène, une atmosphère spécifique ou en conduisant la chanson à sa destination. Pour compléter le quartet, le trompettiste Andreas Polyzogopoulos enrichit les morceaux par l’énergie et la clarté de son jeu.

A l’occasion de la sortie de cet album "Secrecy", Diederik Wissels était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.