Avec "My Own Steps" le trompettiste Michel Paré trace son propre sillon

Après avoir étudié la trompette classique aux Conservatoires de Liège et de Mons, Michel Paré a obtenu un 1er Prix de trompette-jazz et d'harmonie-jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles avec un séjour à la Manhattan School de New York et obtenu un Master of Arts en trompette-jazz au Koninklijk Conservatorium van Brussel.

Musicien de jazz et pédagogue

Compositeur, arrangeur et trompettiste de jazz, il a travaillé plus de 10 ans avec le Brussels Jazz Orchestra, dirigé le Jazz Station Big Band pendant plus de 10 ans, proposé son propre Quartet MP4 et mené une carrière freelance lui permettant de côtoyer en Europe et aux Etats-Unis quelques grands noms de la musique tels Toots Thielemans, Philip Catherine, Kenny Wheeler, Maria Schneider, Bill Holman, Kenny Werner, Bob Mintzer, Tom Harrell, Dave Liebman, William Sheller, Calvin Owens, Jo Lemaire, le Benny Goodman's Sound Orchestra... et en Belgique avec la crème du jazz belge tels que Bruno Castellucci, Stéphane Galland, Jean-Louis Rassinfosse, Fabrice Alleman, Phil Abraham, Benoît Vanderstraeten, Michel Herr, Charles Loos, Richard Rousselet, Bert Joris, Frank Vaganée...