Avec "L'Americano" de Laurent Doumont, vous pourrez presque entendre les vagues des plages de Capri

Patrick Bivort recevait dans son émission "Classic 21 Lounge" le chanteur et saxophoniste Laurent Doumont. Imaginez Celentano, Modugno ou Paolo Conte traités à la manière de Marvin Gaye, Al Green ou Gainsbourg…

Laurent Doumont est un saxophoniste, chanteur et compositeur à l’aise dans différents genres musicaux, avec un penchant naturel pour la soul et le jazz. En 1999, il part pour New York afin de parfaire sa technique et sa culture musicales en prenant des cours auprès du saxophoniste américain Chris Potter. Il y passe deux ans, à jouer et à écumer les jam sessions. Laurent a fait partie du groupe de Daniel Romeo "Daniel Romeo’s band" de 1999 à 2008, en tant que saxophoniste, auteur, arrangeur pour les cuivres et occasionnellement chanteur. Il accompagne fréquemment le bluesman Marc Lelangue et le chanteur Little Collin. Il a eu aussi la chance de jouer avec Fred Wesley, George Mc Crae, Percy Sledge et James Brown.

Mais la partie la plus importante de son métier est exercée en tant que leader. Depuis 1998, il dirige son propre groupe, auquel la crème des musiciens belges a participé. Il a aussi rendu hommage à ses grandes influences soul-jazz, Lou Donaldson et Horace Silver avec les projets” Alligator Boogaloo” et ”Pieces of Silver”. Son premier album” Soul Quintet” est sorti en 2001. En 2012, sort son deuxième album personnel, ”Papa Soul Talkin”, produit par Daniel Romeo. Récemment, une quête introspective de ses origines siciliennes a donné vie au projet ”l’Americano”, douze standards italiens des années 1950-60 joyeusement adaptés dans une esthétique Soul-Jazz.