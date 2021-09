Avec l’album "Arco" tout s’accorde pour Lorenzo Di Maio

Tout en étant un sideman recherché multipliant les collaborations, le guitariste Lorenzo Di Maio prend également le temps de développer ses projets en tant que leader. Pour son second album "Arco", il s’essaye à une toute nouvelle formation : la formule du Trio agrémentée d’un Quatuor à cordes.



Lorenzo Di Maio est un musicien éclectique et curieux de nouvelles sonorités. C’est ainsi qu’il commence l’apprentissage de la musique et de la guitare à l’âge de 9 ans. Après un premier album en Quintet salué par la critique et récompensé d’un Octave de la musique en 2017, Lorenzo Di Maio décide de présenter une formule classique du Trio contrebasse-batterie-guitare à laquelle il joint un Quatuor à cordes : l’ensemble UFO (Ultra Foniiki Orchestra). L’association d’un Trio guitare et des cordes offre à la musique de Lorenzo une combinaison de couleurs et de textures sonores immensément riches, où les grandes variations de nuances l’obligent à trouver un nouvel équilibre entre toutes les palettes qu’offre chaque instrument à cordes.