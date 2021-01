Avec "Heroes" Maxime Moyaerts rend hommage aux héros de BD et du jazz

Le pianiste, compositeur et organiste belge Maxime Moyaerts sortira son album "Heroes" au printemps prochain. Star montante du jazz belge Maxime Moyaerts commence le piano à l’âge de 7 ans. Attiré depuis toujours par le jazz, il commence d’abord une formation de piano classique en académie à Andenne et poursuit son apprentissage au Conservatoire Royal de Bruxelles.

Maxime a ses propres projets dont Maxime Moyaerts Trio où il démontre ses talents de musicien mais aussi de compositeur. Il est également Co-leader des groupes BAM! Trio et Four of a Kind. Les deux groupes ont joui d’une résidence au Sounds Jazz Club pendant plusieurs années. Four of a Kind a obtenu de nombreux prix dont le Prix du jury et du public, du XL Jazz Contest 2015 mais aussi le prix de Comblain Jazz et de Gouvy Festival…

Maxime se fait rapidement remarquer par quelques musiciens de renommée. Grâce à sa versatilité et à sa grande connaissance de la tradition du jazz, il est devenu un sideman très en demande que ce soit au piano ou à l’orgue Hammond. Il a joué notamment auprès de Philip Catherine, Jean-Louis Rassinfosse, Fabrice Alleman, Bruno Castellucci, Bart Defoort, Guy Cabay, …