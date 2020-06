Avec "Frenchy", Thomas Dutronc crée un monde dans lequel la vie s’écoule joyeusement et paisiblement

Sur cet album, les magiciens de la French touch électro (Air et Daft Punk) côtoient les parrains de la chanson française (Charles Trénet, Stéphane Grappelli et Sidney Bechett) et les têtes d’affiche des années 60 (Jacques Brel, Sacha Distel, Claude François).

Quand j’ai commencé à jouer de la guitare, j’étais fou de blues, joué par John Lee Hooker, Muddy Waters, Jimi Hendrix et Chuck Berry. Puis j’ai découvert Django Reinhardt

Mais au-delà des invités qui participent à l’album, "Frenchy" s’appuie surtout sur l’expérience et le talent d’un superbe quartet franco-belge. Rocky Gresset et sa guitare planante, le pianiste belge Eric Legnini qui réalise des prouesses musicales avec le piano acoustique ou le Rhodes, la contrebasse de Thomas Bramerie et Denis Benarrosh qui fait chanter ses tambours. Avec ce nouveau projet, Thomas Dutronc crée un monde qui swingue où la vie s’écoule joyeusement et paisiblement à l’écart des courants et des modes. La bande-son d’un film à la fois intemporel, contemporain et classe.

Thomas Dutronc était l'invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.