Avec "40 Mélodies" le trompettiste Ibrahim Maalouf s’offre un album pour ses 40 ans

Le 6 novembre 2020, au lendemain de son 40e anniversaire, le musicien et compositeur Ibrahim Maalouf a dévoilé son 12e album studio intitulé "40 Mélodies" en référence à ses 40 bougies. Né à Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis plus de 10 ans. Adolescent, Ibrahim arrivait en tête des plus grands concours internationaux au monde et commençait une carrière de soliste classique, mais à partir des années 2000, repéré pour sa capacité à colorer les musiques de ses improvisations, il devient incontournable autant dans la pop, le jazz que dans le domaine des musiques du Monde. Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Tryo, Matthieu Chédid, Lhasa de Sela et de nombreux artistes de styles très variés font appel à lui. Entre 2007 et 2019, Ibrahim produit, compose, arrange et réalise plus de 15 albums pour lui et pour d’autres artistes. Il compose également plus de 10 œuvres symphoniques ainsi qu’une quinzaine de musiques de longs métrages.

Repéré par le producteur mythique Quincy Jones C’était lors d’un concert au Montreux Jazz Festival en 2017, Ibrahim devient alors l’un des artistes que le producteur américain encourage régulièrement via la Quincy Jones Productions basée à Los Angeles. En 2019, Ibrahim signe les bandes originales de 3 films dont "Celle Que Vous Croyez" de Safy Nebbou avec Juliette Binoche, véritable succès à l’international puis il part en tournée d’été à travers la France avec la fanfare balkanique Haïdouti Orkestar. Ibrahim enchaîne ensuite avec son 11e album studio "S3NS" en septembre 2019 et se produit à cette occasion à l’Olympia (Paris) les 23, 24 et 25 septembre à guichets fermés et enchaîne une tournée mondiale. En 2019, Ibrahim compose, interprète et enregistre la totalité de la musique du spectacle "Monsieur X" créé par Mathilda May et interprété par le célèbre acteur et comédien Pierre Richard. Spectacle qui remportera le Molière du meilleur seul en scène de l’année 2020.

"40 Mélodies", son cadeau de la quarantaine

© Tous droits réservés Son nouvel album se démarque totalement des précédents projets de l’artiste puisque pour la première fois en 15 ans de discographie, Ibrahim propose un duo intimiste avec son ami et collaborateur de plus de 10 ans, le guitariste belge François Delporte. Le duo revisite les mélodies d’Ibrahim qui ont marqué les esprits, que ce soit sur ses albums comme sur ses B.O, mais aussi quelques titres inédits. Le tout avec l’apparition d’une ribambelle d’invités prestigieux (Sting, Matthieu Chedid, Marcus Miller, Alfredo Rodriguez, Richard Bona, Trilok Gurtu, Hüsnü Senlendrici, Jon Batiste, Arturo Sandoval, et bien d’autres). Ibrahim revient donc à ses origines et à l’essentiel : une trompette, une guitare et "40 mélodies". A l’occasion de la sortie de cet album, Ibrahim Maalouf était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.