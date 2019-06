ATOME stable et corps chauds

Le tout jeune groupe bruxellois avait la difficile tâche d’ouvrir le dernier jour de la Fête de la Musique dans le Parc du Cinquantenaire dimanche à 14h tapantes, sous un soleil de plomb.

De toutes les bouches et dans toutes les oreilles, souvent cités dans les médias belges comme les nouveaux prodiges de l’électro-pop à la belge, Atome est né de la fusion des esprits musicaux de Remy Lebbos du groupe Vismets et David Picard d’Applause. Accompagnés par Coline Wauters, Leila Alev et Nicolas Collaer. C’est en 2016 que la formation a vu le jour et depuis, Atome s’est fait remarqué au concours Du F. dans le texte et au OFF des Francopholies en plus d’enchainer les scènes et festivals comme le Propulse, le Brussels Summer Festival, Dour… un bon début pour un tout jeune groupe.

Atome surfe sur la vague de l’électro-pop française incarnée par des Polo & Pan, The Pirouettes et autre Paradis, qui gravitent eux-mêmes autour de la mouvance années 80 armés de synthés et promettant des voyages cosmiques. Atome fait un peu la synthèse de ces influences avec un touche de “chanson française” avec des ritournelles parfois un peu simplistes comme leurs prédécesseurs. Leur premier album “Voie Lactée” est une épopée dans le temps, inspirée par leurs dessins animés préférés (Ulysse 31, Albator, Goldorak ou Les Chevaliers du Zodiaque), les comparses parlent d’ailleurs de “bande-son de leur vie”. En terme de modèles, Atome cite M, Tame Impala ou encore Connan Mockasin.

Sur la scène du Cinquantenaire dimanche après-midi, le groupe a ouvert une fenêtre sur ses capacités instrumentales et scéniques. Pas facile de débuter les festivités devant un public gobant des glaces, en poussette ou en digestion mais Atome est tout de même parvenu à faire bouger des corps chauds et créer une jolie fusion avec ses adeptes. On notera tout de même quelques morceaux un peu plats et vide, tirant sur la corde des onomatopées mais on retiendra surtout de beaux passages instrumentaux bruts et rock et un synthé scintillant.