ARTE Concert : Derya Yildrim & Grup Şimşek

Le renouveau du rock psychédélique turc donnait un aperçu de ses talents le 30 septembre dernier au Musée du Quai Branly à Paris. Arte y était.

C’est dans les années 50 que le rock a investi la Turquie par l’intermédiaire des groupes britanniques. A l’époque, le pays est en train d’évoluer et des profonds changements sociétaux sont demandés par la population. Des groupes locaux émergent, mêlant les sonorités traditionnelles turques au rock, créant le rock psychédélique turc qui deviendra le porte-étendard des revendications émancipatrices. Les chefs de file sont le grand Erkin Koray, un guitariste de génie, le groupe Moğollar ou encore Cem Karaca, chanteur d'origine azerbaïdjano-arménienne, figure inspirante pour beaucoup de formations par la suite. Au début des années 70, Selda Bağcan est la première figure féminine majeure de la scène folk turc. Elle explose avec ses chansons engagées en faveur de la classe ouvrière et du partage des richesses, des prises de position qui lui vaudront quelques séjours en prison. Le mouvement rock psychédélique prit fin au milieu des années 1970 mais depuis quelques années, on remarque une nouvelle vague avec les frétillants Altin Gün, Derya Yildirim et Grup Şimşek ou encore Gaye Su Akyol. Avant eux, c'était BaBa ZuLa qui s'était inspiré de cet héritage.

Derya Yildrim et Grup Şimşek c’est l’histoire d’une rencontre entre une jeune étudiante turque- allemande, joueuse de saz et admiratrice de Selda Bağcan avec des musiciens français et une batteuse anglaise. La magie opère depuis maintenant 4 ans entre Derya et Grup Şimşek, un super-groupe qui joue à la fois les standards psyché turcs des années 70 mais remet aussi au goût du jour le genre musical avec des compositions particulièrement brillantes au charme anatolien. `

Découvrez Derya Yildrim et Grup Şimşek le 30 septembre dernier au Musée du Quai Branly à Paris grâce à la captation d’Arte.