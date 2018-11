Ariana Grande sort son nouveau single "thank u, next"

La pop star américaine vient de partager un tout nouveau morceau "thank u, next", qui ne figure pas sur son dernier album "Sweetener".

Dans ce titre, annoncé peu de temps avant sa sortie sur les réseaux sociaux, la musicienne fait référence à ses anciens compagnons comme l'humoriste Pete Davidson (qui a eu droit à un titre à son nom sur son dernier opus "Sweetener"), mais aussi au rappeur Mac Miller, décédé en septembre dernier, rapporte Pitchfork.com.

"thank u, next" est le premier nouveau single d'Ariana Grande depuis la sortie de son dernier opus. Elle partira en tournée en Amérique du Nord l'année prochaine et sera de passage à Montréal le 1er avril.