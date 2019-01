Ariana Grande plus girly que jamais dans le clip "7 Rings"

Le nouveau titre d'Ariana Grande, "7 Rings", est dans les bacs et il s'accompagne d'un clip ultra-girly et sexy à l'esthétique asiatique et bubble-gum.

Dans ce titre, la chanteuse évoque sa passion pour les belles choses : le champagne, Tiffany's, les diamants... Sa rupture avec Pete Davidson est aussi mentionnée dans les paroles lorsqu'elle évoque le fait qu'elle "sera la Madame de personne" et qu'elle préfère "gâter ses amis avec ses largesses."

L'Américaine a récemment évoqué la genèse de ce titre avec une fan sur Twitter. L'idée lui est venue après une "rude journée" à New York, suivie d'une cuite au champagne et d'une virée à Tiffany's avec un groupe de copines. Autant de références clairement évoquées dans la chanson et le clip.