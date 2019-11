Ariana Grande partage quelques extraits de la bande originale de "Charlie's Angels"

Ariana Grande, productrice exécutive du projet, vient de partager sur YouTube de courts extraits de la bande-son du reboot, attendue pour le 1er novembre 2019.

Avec Normani, Nicki Minaj, Kim Petras, Anitta, Lana Del Rey ou encore Miley Cyrus, la bande-annonce du "Charlie's Angels" d'Elizabeth Banks affiche un casting quatre étoiles. Sa cheffe d'orchestre, Ariana Grande, vient d'en dévoiler quelques extraits, mis bout à bout dans une vidéo diffusée sur YouTube.

En plus d'en être la productrice exécutive, Ariana Grande donne elle-même de la voix sur cinq titres, à commencer par "Don't Call Me Angel (Charlie's Angels)", où elle partage l'affiche avec Lana Del Rey et Miley Cyrus, mais aussi "Bad to You" avec Normani et NIcki Minaj.

Le film, attendu quant à lui le 25 décembre 2019 dans les salles obscures françaises, le reboot de "Charlie's Angels" est réalisé par Elizabeth Banks, avec au casting Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska.