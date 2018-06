Ariana Grande dévoile un nouveau morceau avec Nicki Minaj "The Light Is Coming"

La chanteuse américaine s'offre de nouveau un duo avec la rappeuse Nicki Minaj dans "The Light Is Coming".

Ariana Grande dévoile un nouveau single qui sera à retrouver sur son prochain album "Sweetener" attendu pour le 17 août. Pitchfork rapporte que "The Light is Coming" aurait été coécrit et produit par Pharrell. La jeune femme a depuis peu sorti le single "No Tears Left to Cry". Quant à Nicki Minaj, elle a récemment dévoilé un teaser du clip du titre "BED" en collaboration avec l'interprète de "Dangerous Women".

Regarder le teaser du clip “BED” de Nicki Minaj et Ariana Grande :