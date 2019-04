Ariana Grande dévoile le clip de "Monopoly" avec Victoria Monét

Moins de deux mois après la parution de son dernier album "Thank U, Next", Ariana Grande a surpris ses fans avec le titre "Monopoly" qui ne figure pas sur l'album. Ce titre sautillant et son clip bricolé old-school montre les deux copines s'amuser sur un rooftop, danser et rigoler, et multiplier les références au jeu de plateau, sans oublier de parodier les mèmes de Twitter. Le clip a été réalisé par Alfredo Flores et Ricky Alvarez.

MONOPOLY out now. everywhere. a celebration and a ‘thank u’ for everything! Love, me & @victoriamonet . https://t.co/Y0DxsvEmBv pic.twitter.com/TSDLEKliQn

"Monopoly" s'inscrit dans une longue lignée de collaborations entre les deux artistes. Victoria Monét a aidé Ariana Grande a écrire quelques uns de ses plus grands succès, dont "Thank U, Next" et "7 Rings", elle a été récompensée aux Grammy Awards pour ce travail. La semaine dernière, les deux copines ont joué sur scène un titre inédit, intitulé "She Got Her Own", à Washington.