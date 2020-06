"Arctic Riff" du Marcin Wasilewski Trio, des esquisses libres, remplies d’improvisations spontanées et de quelques solos inspirés

Rencontre avec le pianiste Marcin Wasilewski à l’occasion du 25e anniversaire de son trio qui sort fin juin un nouvel album avec le saxophoniste américain Joe Lovano : "Arctic Riff". Pour l’occasion, Lovano a fait spécialement le voyage depuis New York en août dernier vers le studio La Buissonne du Sud de la France. Le producteur Manfred Eicher, du label ECM était sur place pour superviser personnellement l’enregistrement.

Parmi les différentes manières de se faire un nom en jazz, il y a le fait d’être hébergé par un label renommé. Le label ECM est l’un des plus prisés et, pour un jeune pianiste comme Marcin Wasilewski, c’est une consécration. Dans son jeu, Wasilewski est fortement influencé par Keith Jarrett, le pilier d’ECM, et, derrière lui, par le romantisme des Chopin et Liszt.