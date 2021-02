Apprenez des langues africaines en ligne et en musique, grâce à Languages through Music et Bozar

Vous désirez apprendre ou vous perfectionner en Lingala, Kinyarwanda ou Swahili ? Bozar et Languages through Music ont ce qu’il vous faut ! Un apprentissage en ligne, à travers la musique et les chansons.

Apprendre une langue à travers les chansons, c’est le projet que vous propose Languages through Music, qui mêle le plaisir de la découverte à celui du chant. Cette fois, ce sont à trois langues d’Afrique centrale que sont dédiées les séances organisées online avec Bozar et en collaboration avec des artistes locaux/locales.

L’apprentissage se fait via plusieurs médias : un eBook, des podcasts de différents artistes, une playlist Youtube et Spotify, et des ateliers en ligne (en anglais).

Les 4 premières séances seront pré-enregistrées, ce qui vous permettra de les voir et revoir à votre guise. La dernière séance prendra la forme d’un webinaire au cours duquel vous pourrez interagir avec les artistes et leur poser des questions.

Les sessions d’apprentissage du Kinyarwanda on déjà commencé début février, mais la prochaine aura lieu ce 27 février, avec une séance de rencontre et de questions/réponses en Live ZOOM. Les séances pour le Swahili auront lieu le 6 mars, et celles pour le Lingala le 3 avril.

Elles sont organisées, en préambule, dans le cadre de l’Afropolitan Festival qui se tiendra du 9 au 11 juillet.