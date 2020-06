Appel à projet : "Place aux Artistes", cet été, à Liège

Afin de soutenir le milieu artistique durement impacté par la crise du coronavirus, la Ville et la Province de Liège s'associent pour organiser l'opération Place aux Artistes durant l'été. Plus de 70 prestations artistiques seront ainsi proposées gratuitement les samedis de juillet et août, a annoncé mardi la Cité ardente.

Afin d'établir la programmation, un appel à candidatures a été lancé pour des performances multiples qui seront proposées durant l'été, chaque samedi du 4 juillet au 29 août, entre 12h et 18h, sur plusieurs places de la ville. L'appel à projets se clôturera le 26 juin. Quelque 200 cachets d'artistes pourront être octroyés. Et à ce jour, plus de 210 projets ont déjà été déposés.

"Le projet Place aux Artistes a pour objectifs de fédérer les différents acteurs culturels liégeois et d'assurer aux artistes et techniciens un contrat de travail avec paiement des cotisations sociales pour la ou les prestations ainsi que de réaliser une programmation artistique de qualité soucieuse de la diversité culturelle de la ville et de la province, tout en permettant au grand public d'accéder à différentes formes d'expressions artistiques", précisent les organisateurs.

Les artistes participants recevront un cachet de 350 euros brut par personne, sur base d'un maximum de cinq personnes par projet.

Ces prestations artistiques seront proposées en extérieur, gratuitement et sur base des règles sanitaires en vigueur au moment des représentations. Il s'agit ainsi d'offrir l'opportunité, aux artistes comme aux citoyens, de se réapproprier en douceur l'espace public comme lieu de partage.

Les disciplines concernées sont notamment la musique, l'enfance et la jeunesse, le théâtre, la danse, le nouveau cirque, la littérature et les arts plastiques.

Pour déposer un projet, il convient de s'inscrire via le formulaire ad hoc sur le site internet de la ville de Liège, d'ici le 26 juin à minuit. La sélection des lauréats sera effectuée fin juin par un comité composé d'acteurs publics et associatifs actifs à Liège.