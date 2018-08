Appel à candidatures pour le septième Concours international Adolphe Sax

Le septième "Concours international Adolphe Sax", placé sous le patronage du roi Philippe, aura lieu à Dinant du 26 octobre au 10 novembre 2019. Les inscriptions en ligne sont d'ores et déjà ouvertes et seront clôturées le 28 février prochain, annonce l'Association internationale Adolphe Sax, organisatrice de cette joute musicale qui stipule que le candidat ne peut avoir dépassé l'âge de 30 ans.

Du 15 au 21 avril 2019, le jury procédera à la sélection des candidatures. Celles qui seront retenues seront confirmées aux intéressés le 10 mai.

Le concours, organisé tous les quatre ans, comprend une épreuve éliminatoire, une demi-finale et une finale. Six prix, représentant une somme globale de 31.000 euros, seront répartis entre les six lauréats de l'épreuve. Par ailleurs, un saxophone alto d'une valeur moyenne de 4.500 euros sera offert à chaque lauréat ainsi qu'une sculpture en bronze "Saxicare", réalisée par Félix Roulin, et un diplôme original conçu par le graveur Jean Coulon. Les lauréats seront, en coutre, invités à participer à plusieurs concerts, voire enregistrements.

Le candidat pourra être accompagné par son pianiste personnel mais des pianistes accompagnateurs désignés par la direction du concours seront éventuellement mis à la disposition des candidats pour les deux premières épreuves. Pour la finale, les lauréats seront accompagnés par un orchestre de chambre.

Adolphe Sax (1814-1894), natif de Dinant, est l'inventeur, non seulement du saxophone, mais aussi de nombreux autres instruments.