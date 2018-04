"Apart", le prochain album de Scarlett Johansson

L'actrice et chanteuse américaine Scarlett Johansson signe son retour sur la scène musicale avec un nouveau projet aux côtés de Pete Yorn et le single "Bad Dreams".

Ce nouvel opus, "Apart", fera son apparition le 1er juin prochain rapporte Pitchfork.com. Pour faire patienter leurs fans, Pete Yorn et l'actrice ont dévoilé le premier morceau "Bad Dreams".

"Apart" est composé de cinq titres dont une nouvelle version du morceau "Tomorrow", issu d'un album de Yorn, "Arranging Time", souligne Pitchfork.

En 2009, les deux artistes avaient sorti le disque "Break Up". Un an auparavant, elle avait dévoilé un album de reprises de Tom Waits, "Anywhere I Lay My Head".

Ecouter le morceau "Bad Dreams" de Pete Yorn et Scarlett Johansson :