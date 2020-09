Antoine Pierre sort l’album "Suspended" inspiré par la période électrique de Miles Davis

Urbex est né entre deux étapes citadines de la vie du musicien. D’un côté, Bruxelles où il a étudié la musique et rencontré ses acolytes. De l’autre, New York qui lui a offert l’occasion d’approcher les sources du Jazz au plus près. Urbex, contraction de "Urban Exploration", fait référence à une fascination esthétique pour les vieux bâtiments laissés à l’abandon, que le temps s’efforce de garnir de champignons, de mérule et de taches noires, avec l’aide du froid et de l’humidité qui décollent les tapis des murs et rongent les encadrements des fenêtres.

"Suspended", le troisième album d’Urbex, écrit par le leader du groupe, s’inspire de l’énergie débordante et du son rock de "Bitches Brew", tout en leur apportant une touche du jazz le plus moderne. Sur scène, se rencontrent les univers de Miles Davis et du batteur belge. Ce dernier est épaulé par de talentueux musiciens et le résultat groove et fait des étincelles. C’est une éruption de sons et d’énergie. Tantôt une transe, tantôt une envolée vers un climat stupéfiant. Antoine Pierre est à la batterie, Jean-Paul Estiévenart à la trompette, Ben Van Gelder au saxophone alto, Bram De Looze au piano, Jozef Dumoulin aux claviers, Bert Cools/Reinier aux guitares, Félix Zurstrassen à la basse électrique et Frédéric Malempré aux percussions.

Antoine Pierre était l'invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3 et de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.