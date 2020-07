Annie Ross, la voix féminine du Trio vocal Lambert, Hendricks & Ross s’est éteinte

Le premier album du Trio Lambert, Hendricks & Ross sort en 1957 "Sing Along Of Basie" dans lequel ils vont interpréter les solos des musiciens mais aussi reproduire les parties de l’orchestre. Le succès populaire de cet album est au rendez-vous et amène le Trio a jouer avec le véritable orchestre de Count Basie sur l’album "Sing Along With Basie" en 1958.

Annie Ross quitte le trio en 1962 et part faire soigner sa dépendance à l’héroïne à Londres. Elle ouvre une boîte de nuit et interprète des petits rôles au cinéma. En 2014, elle sort un album hommage à Billie Holiday "The Lady With Love" en compagnie des guitaristes Bucky Pizzarelli et son fils John. Nous vous invitons à redécouvrir quelques succès du Trio Lambert, Hendricks & Ross via cette compilation reprenant des titres enregistrés entre 1959 et 1961. Dave Lambert est décédé en 1966, Jon Hendricks en 2017.