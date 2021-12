Angèle, Clara Luciani, Soprano et bien d’autres artistes à Viva for Life : découvrez l’affiche et le dispositif

Viva for Life ce sont beaucoup de moments d’émotion, mais aussi des moments festifs qui fédèrent autour d’une même mobilisation et mettent la cause en lumière.

De nombreux artistes de la scène Belge et internationale se joignent à l’opération pour soutenir nos 3 animateurs dans leur marathon solidaire. Et cette année, c’est une affiche exceptionnelle que Viva for Life va accueillir !

Malgré la crise sanitaire qui nous atteint une nouvelle fois, les soirées de Viva for Life auront bien lieu en public, mais avec dans un périmètre de sécurité qui nous contraint à limiter le nombre de personnes sur le site. La priorité de la Ville et de la RTBF est de préserver la santé de tous.