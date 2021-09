"Alterations" de Robin McKelle, un manifeste dont la portée s’étend bien au-delà de son époque

Robin McKelle sort son dernier projet ''Alterations'', un album qui reprend des morceaux uniquement composés ou popularisés par des compositrices féminines.

Née en 1976 à Rochester aux États-Unis, Robin McKelle est une chanteuse dont les influences sont multiples. Elle dispose d’une voix qui lui permet d’évoluer dans beaucoup de registres musicaux. Une voix grave, légèrement éraillée, une personnalité énergique, McKelle puise ses influences autant des grandes figures de la soul que chez les divas des sixties.

Joplin, Turner, Franklin

On sent, derrière elle, les âmes et le tempérament des grandes femmes de scène : Janis Joplin, Aretha Franklin ou Tina Turner. À ses débuts, elle a partagé la scène avec de prestigieux artistes comme Michael McDonald ou Bobby McFerrin. Ses références musicales sont pourtant plus basées autour de Ray Charles, Nina Simone ou encore Donny Hathaway. Rhythm’n’blues, soul, jazz, pop font partie de son répertoire musical.